Gemummificeerde voorouder van Boris Johnson stierf dan toch niet aan syfilis

Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat Johnsons gemummificeerde voorouder dan toch niet aan syfilis is overleden. Het verhaal van de mummie, die in 1975 gevonden was tijdens de renovatie van een kerk in Basel (Zwitserland), ging in 2018 de wereld rond toen bleek dat het ging om Anna Catharina Bischoff, een voorouder van voormalig Brits premier Boris Johnson. De vrouw overleed in 1787 op 68-jarige leeftijd.

Hoge concentraties kwik in haar overblijfselen, wat vroeger als middel tegen syfilis werd gebruikt, deden vermoeden dat ze overleed aan de gevolgen van de geslachtsziekte. Ook haar vele botletsels wezen in die richting. Na een uitgebreid onderzoek van al haar organen vonden wetenschappers echter geen spoor van de bacterie die syfilis veroorzaakt, maar wel een onbekend pathogeen of ziektekiem in haar brein. Deze zou de botletsels hebben kunnen veroorzaken. Mogelijk werd Anna Catharina daardoor verkeerdelijk gediagnosticeerd met syfilis, maar het is waarschijnlijker dat ze stierf aan de ziekteverwekker in haar brein.

De zaak is daarmee nog niet gesloten. Niet iedereen gelooft de nieuwe hypothese en verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze klopt. Anna Catharina leed ook nog aan andere gezondheidsproblemen die misschien een rol gespeeld hebben.