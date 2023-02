“Verdachte situatie” in vliegtuig op Eindhoven Airport: vliegverkeer stilgelegd

De Nederlandse Marechaussee doet vrijdagmiddag onderzoek in een vliegtuig op Eindhoven Airport vanwege een “verdachte situatie”, zo meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Volgens NOS zou het gaan om een bommelding. Het vliegverkeer ligt al meer dan een uur stil.

Het vliegtuig dat uit Praag kwam, landde iets voor 15.00 uur op de luchthaven van Eindhoven. Het toestel werd ondertussen verplaatst naar het militaire gedeelte van het vliegveld. Daar zijn 141 passagiers en zes bemanningsleden uitgestapt, meldt Eindhoven Airport.

De Koninklijke Marechaussee zegt dat er verder onderzoek zal plaatsvinden op het vliegtuig. Er wordt onder meer een speurhond ingezet en ook de explosieven opruimingsdienst Defensie wordt erbij gehaald om de situatie te onderzoeken.

De bommelding ging over een vlucht van luchtvaartmaatschappij Transavia van Praag naar Nederland. Transavia zegt de situatie te betreuren “en met name de overlast die het voor reizigers geeft.” Vliegtuigen die onderweg waren naar de luchthaven zullen uitwijken, bijvoorbeeld naar Schiphol of Maastricht.

Heel wat vluchten die normaal omstreeks 18.00 uur zouden moeten vertrekken zijn vertraagd.