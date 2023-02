Wouter Vrancken is apetrots op Genkse spelersgroep: “Als we nu al ticket voor PO1 pakken, is dat uitzonderlijke prestatie”

Bilal El Khannouss had niet zijn dagje in Mechelen. Zijn reactie op training staat Wouter Vrancken aan. — © Dick Demey

Daar valt geen speld tussen te krijgen. Na een tegenvallend seizoen en na het vertrek van onder meer Thorstvedt, Lucumi en vooral Ito, waren de twijfels bij Genk groot. Maar dat bleek ten onrechte. “Iedereen vindt het misschien maar normaal dat we zaterdag al zeker kunnen zijn van play-off 1”, aldus de Genkse coach. “Maar dat is het absoluut niet. Wie dit voor het seizoen had voorspeld, was door niemand geloofd. Zelf heb ik daar nooit een item van gemaakt en nu merk je dat niemand nog spreekt over de spelers van toen. Zeven matchen voor het einde van de reguliere competitie kunnen we ons eerste doel bereiken. Ik zal de jongens er zeker nog eens op aanspreken en hen duidelijk maken wat ze ervoor gedaan hebben om tot dit resultaat te komen. De volgende stap wordt als nummer 1 de play-offs in te gaan. Dan zijn we zeker van een Europees ticket. De rest wordt pas later beslist.”

© Dick Demey

“Goeie reactie van El Khannouss”

Tot voor een paar weken leek het Genkse pad over rozen te gaan. Maar de voorbije weken bleken die rozen ook scherpe doorns te hebben. In Mechelen werd een scheve situatie pas in extremis deels rechtgetrokken. Opluchting bij Vrancken, maar toch noemde hij man en paard. Hij was niet tevreden over het gebrek aan energie dat bepaalde spelers getoond hadden. Zeker Paintsil en wonderboy El Khannouss behoorden tot de ‘afvalligen’.

“Ik heb deze week met verschillende spelers uitvoerige gesprekken gevoerd”, aldus de coach. “Het volstaat niet om kritiek te geven. Je moet ook duiden en benoemen wat er fout liep en hoe het beter kan en moet. Bilal was in mijn ogen inderdaad helemaal niet goed in Mechelen. Hij moet meer doen dan een bal ophalen en risicoloos inspelen. Ik wil hem vaker in situaties zien waarin hij zijn statistieken kan opkrikken. Ik verzeker je, hij is daarmee aan de slag gegaan. De laatste paar dagen op training zie ik een goeie reactie. En dat geldt ook voor andere jongens. Neem Tolu (Arokodare, nvdr.). Die vraagt heel veel feedback. Mooi. Maar tegelijk moet hij wel zichzelf blijven, spelen vanuit zijn kwaliteiten. Dat is een zoektocht. Maar hij pikt de zaken steeds beter op. Prima.”

Tolu Arokodare pikt volgens Vrancken de zaken steeds beter op. — © Dick Demey

Veel wijzigingen aan zijn basisploeg moeten de fans blijkbaar niet verwachten. “Ik ga niet iedereen afschieten na één of twee mindere matchen. Anderzijds was ik tevreden over de invallers. Belangrijk is het juiste evenwicht te vinden.”

Want een verplicht nummertje wordt de thuismatch tegen de kustploeg niet, dixit Vrancken. “Ik kwam Thalhammer eerder dit seizoen met Cercle al tegen. Hij laat zijn ploeg altijd heel hoog pressen. Dat gebeurt met veel energie. Dus moeten wij zelf daar op z’n minst even veel energie tegenover stellen. Als we denken dat we rustig de bal kunnen rondtikken, wordt het gegarandeerd een moeilijke avond.”

Vrancken kan zaterdag om 18.15 uur beschikken over al zijn manschappen. Iedereen is fit.