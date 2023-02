Exact één jaar na Russische inval: acties in Europese hoofdsteden brengen hulde aan Oekraïners

In Parijs werd donderdagavond de Eiffeltoren verlicht in de Oekraïense kleuren. — © REUTERS

In verschillende Europese hoofdsteden vinden vrijdag acties plaats om de eerste verjaardag van de Russische aanval op Oekraïne te herdenken. Vaak gaat het om monumenten die opgelicht worden in de kleuren van de Oekraïense vlag. Een sterk beeld was te zien in Berlijn, waar het wrak van een Russische tank opgesteld staat, met de loop gericht op de ingang van de Russische ambassade.

Het is een op zijn zachtst gezegd opmerkelijk beeld. In het centrum van de Duitse hoofdstad, vlakbij de Brandenburger Tor, hebben activisten in de loop van de nacht een Russische tank voor de ambassade gesleept. Die is afkomstig uit het museum voor militaire geschiedenis in Kiev. Het gaat om een tank van het type T-72 BA, met bouwjaar 1985. Het gevaarte weegt 44 ton. Het kanon, dat nog intact is, bevindt zich op 2,3 meter hoogte en staat gericht op de ambassade.

De rest van de tank raakte vernield, wellicht door een mijn. Dat gebeurde op 31 maart 2022 in de buurt van Boetsja, de stad in de regio Kiev waar de Russen in het begin van de oorlog een ware slachtpartij aanrichtten onder de bevolking. Een deel van de rupsbanden is vernietigd, net als de schutskoepel. Het kaki is hier en daar verkleurd door de vlammen en op de romp zijn heel wat kogelinslagen te zien. Volgens de actievoerders het bewijs dat de tank actief heeft deelgenomen aan de strijd.

Na een potje armworstelen met het bestuur van Berlijn, kregen de organisatoren alsnog de toelating om het wrak tentoon te stellen. De tank zal er tot zondag blijven staan. “We willen hun schroot voor de poorten van de terroristen zetten”, zegt een van de initiatiefnemers. “We protesteren tegen de Russische agressie en tonen onze solidariteit”, vulde een collega aan.

© REUTERS

In de loop van dag wordt de Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Oleksii Makeiev, bij de tank verwacht. Er staat ook een steunmanifestatie op de brede laan geprogrammeerd. Niet ver uit de buurt staat overigens al enkele weken een soort doos opgesteld van drie meter op drie. Dat is een exacte kopie van de cel van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Aan de voet van de Brandenburger Tor werd donderdagavond een vredesteken aangestoken met tientallen kaarsen.

In Parijs werd de Eiffeltoren donderdagavond verlicht in geel en blauw, net als de gebouwen van de Europese Commissie en het Europees Parlement in Brussel. Dat gebeurde ook aan het nationaal theater in Warschau en de Place d’armes in Luxemburg. Dezelfde kleuren werden gehesen voor de zetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Het Portugese Parlement nam een minuut stilte in acht.

In Londen tot slot brachten activisten liters gele en blauwe verf aan op de straat voor de Russsche ambassade en verzamelden honderden mensen op Trafalgar Square.