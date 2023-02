Oud-politicus Vic Anciaux (91) overleden, zoon Bert: “Zo dankbaar voor alles”

Voormalig Belgisch politicus Vic Anciaux (91) is overleden. Dat heeft zijn zoon Bert gemeld op Twitter. Anciaux was lange tijd lid van de Volksunie en werd al enkele jaren behandeld voor longkanker.

“Net afscheid genomen van ons vake. Zo blij en gelukkig met een leven vol inzet en plezier. Zo dankbaar voor alles”, zo schrijft zoon Bert Anciaux (Vooruit) op Twitter.

Vic Anciaux was van 1961 tot 2008 een gedreven politicus die vooral in Brussel actief was. Hij was lange tijd aangesloten bij de Volksunie, waar hij ook een aantal jaar voorzitter van was, en maakte in de laatste jaren van zijn carrière ook nog deel uit van Spirit. In 2004 stapte Anciaux in het huwelijksbootje met Marie-Paule Quix, een Brusselse partijgenoot.

Verschillende Vlaamse en Brusselse politici reageren op het overlijden van gewezen Volksunie-voorzitter Vic Anciaux. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) noemt Anciaux “één van zijn helden.”

Somers, zelf ooit lid van de VU, stelt op Twitter dat Anciaux “er bovenuit stak”. “Een fiere Vlaming, open en verdraagzaam en altijd aan de kant van de kwetsbare mens”. Volgens de liberaal “koos hij nooit het platgetreden pad”.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) neemt “afscheid van een warme man, een warme Vlaming”, terwijl minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) spreekt van een “warme flamingant”. “Vlaams-nationalisten komen er gelukkig in vele soorten en kleuren, Vic Anciaux was er een van”, zegt hij.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat het overlijden van Vic Anciaux hem “bijzonder raakt”. “Vic was een monument in de Vlaamse beweging: Vlaams, sociaal en democratisch. Met zijn engagement en zijn sociale visie op gezondheid en gezondheidszorg - zoals in de strijd tegen kanker - heeft hij sterke sporen getrokken. Vic was ook een buitengewoon warme en innemende man, iemand die je nooit vergeet. Zijn ideeën en idealen mogen ook niet vergeten woorden.”

Groen-covoorzitter Nadia Naji, zelf een Brusselse, stelt dat de hoofdstad met Vic Anciaux een “voorbeeldpoliticus en Brusseleir ‘vè et leive’” verliest. Haar collega bij Groen Jeremie Vaneeckhout zegt dat Vlaanderen en Brussel “een voortrekker verliezen”. “Open, zelfbewust en sociaalvoelend, vol verantwoordelijkheidsgevoel”, beschrijft hij Anciaux. Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) noemt de ex-VU-voorzitter “een warme man, met visie en overtuiging, die hij omzette in een eindeloos engagement voor Brussel.”