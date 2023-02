Rod Stewart betaalt scans voor vermoedelijke kankerpatiënten en haalt nogmaals uit naar regering

De Britse popster Rod Stewart heeft verschillende scans betaald voor patiënten met een vermoeden van kanker en zorgpersoneel ontmoet. “Er moet gewoon genoeg geld zijn om deze verpleegkundigen te betalen. Twee jaar geleden stonden we nog voor hen te klappen. Ze werken zo hard”, zei Stewart vrijdag tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in zijn woonplaats Harlow in het Engelse graafschap Essex volgens het Britse persbureau PA.