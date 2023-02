Loonakkoord bij Ryanair goedgekeurd

Een grote meerderheid (92 procent) van de in België gebaseerde stewards en stewardessen van de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft het voorakkoord over de lonen en uurroosters goedgekeurd. Dat werd vernomen bij de christelijke bediendebonden ACV Puls en CNE.

Vakbonden en directie hadden een week geleden het voorakkoord bereikt. Het houdt onder meer in dat geen enkel personeelslid nog minder dan het Belgische minimumloon betaald zal worden, zeggen de bonden. “Ook worden vanaf nu medische controles, verplaatsingen op vraag van Ryanair en wachttijden beschouwd als werktijd en zullen die ook zo vergoed worden.”

Hans Elsen van ACV Puls noemt het akkoord “een gigantische stap vooruit” voor het personeel. “Eindelijk is er een duidelijk afsprakenkader waar Ryanair zich aan moet houden.” Zo belooft de lowcostmaatschappij ook om de indexeringsmechanismes en sectorafspraken te respecteren. Didier Lebbe van CNE heeft het over een “overtuigend en massaal ja”.

Stakingsdreiging van de baan

Het akkoord geldt voor minstens twee jaar. De stakingsdreiging - er was eerder sprake van twee stakingsdagen per maand - is ook van de baan. Tijdens de onderhandelingen de voorbije maanden waren er wel meerdere stakingsdagen.

“Het was niet evident om deze lowcostspeler zo ver te krijgen om eindelijk basisrechten van werknemers ook effectief te respecteren. Dankzij een eensgezinde personeelsgroep zijn we hier toch in geslaagd”, zegt Elsen nog.

Ryanair is in België vooral actief op de luchthaven van Charleroi, waar er ook vliegtuigen en personeel gebaseerd zijn. Er zijn ook Ryanair-vluchten van en naar Brussels Airport, maar die worden uitgevoerd met toestellen en bemanning uit het buitenland. Ryanair haalde zijn vliegtuigen voor het winterseizoen weg uit Zaventem en kondigde onlangs aan dat ze ook voor het zomerseizoen niet terugkeren.