Coronawerkloosheid in 2022 wordt gelijkgestelde periode

Werknemers die in het eerste semester van 2022 onder het systeem van coronawerkloosheid vielen, verliezen geen vakantiedagen of een deel van hun vakantiegeld. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne kondigt vrijdag aan dat die dagen werkloosheid toch zullen gelden als gelijkgestelde periode voor het recht op vakantie.

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog een beroep doen op dat systeem van coronawerkloosheid. Maar die dagen werkloosheid golden toen niet als gelijkgestelde periode voor het recht op vakantie, in tegenstelling tot in 2020 en 2021.

Gevolg: de dagen coronawerkloosheid van 2022 tellen niet mee voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld voor dit jaar. Het ACV becijferde dat hierdoor meer dan 300.000 werknemers dit jaar vakantiegeld en vakantiedagen zullen verliezen. Het ABVV spreekt zelfs over 400.000 werknemers.

De sociale partners hebben vorige week in het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) een gunstig advies geleverd voor de gelijkstelling van de coronawerkloosheid van het eerste semester van 2022.