Alle uitbaters van strandbars in Blankenberge moeten voor raadkamer verschijnen in onderzoek naar prijsafspraken

Na drie jaar radiostilte is het onderzoek naar de beruchte prijsafspraken tussen de strandbars in Blankenberge volledig afgerond. Alle 13 concessionarissen die toen, in januari 2020, ondervraagd werden, worden in verdenking gesteld en moeten op 22 maart verschijnen voor de raadkamer. Daar wordt beslist wie doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank. Het (toenmalige) stadsbestuur blijft buiten schot.

Het ophefmakende dossier dateert van januari 2020. Toen werden alle uitbaters van de strandbars in Blankenberge uit hun bed gelicht door de federale politie. Zij hadden namelijk aanwijzingen dat er prijsafspraken waren gemaakt toen de concessies werden toegekend enkele maanden eerder in 2019, wat natuurlijk verboden is. Zo konden zij de prijs drukken tegenover de stad. In totaal bracht de bieding 106.000 euro op, amper 30.000 euro meer dan toen er nog met een ‘gesloten poule’ zonder bieding werd gewerkt. Vaak werd amper boven de instelprijs van 6.000 euro geboden, wat bij sommigen argwaan wekte. Er volgde een klacht bij de politie.

Onderzoek afgerond

Verschillende baigneurs gingen over tot bekentenissen en mochten na urenlange ondervragingen beschikken. Laptops en smartphones werden in beslag genomen en uitgelezen. Sindsdien bleef het windstil rond de zaak: velen dachten dat het dossier een stille dood zou sterven. Daar is nu verandering in gekomen. Het onderzoek is nu na drie jaar volledig afgerond, en àlle concessionarissen die toen deelgenomen hebben aan de bieding, moeten op 22 maart voor de raadkamer verschijnen.

Dat geldt niet voor iedereen die voorkwam in het dossier. Ook enkele leden van het (toenmalige) stadsbestuur werden ondervraagd, zoals Jurgen Content (Vooruit), die even verdacht werd in het dossier. Content werd toen zelfs op non-actief gezet door Dumery door zijn vermeende rol in het dossier, maar volgens het Openbaar Ministerie zijn daar niet genoeg bezwaren voor. Ook ex-burgemeester Daphné Dumery (N-VA) en ex-schepen Benny Herpoel (N-VA) werden ondervraagd. Alleen de uitbaters moeten straks vrezen voor een proces voor de correctionele rechtbank. En de kans is reëel dat het zover komt.

Wat dat betekent voor de toekomst van de strandbars in Blankenberge, is nog geheel onduidelijk. Omdat een uitspraak van de correctionele rechter alvast niet meer voor de zomer van 2023 wordt verwacht én er ook nog een beroepsprocedure mogelijk is, staan alle uitbaters deze zomer gewoon nog op strand.

LEES OOK. Onderzoek naar prijsafspraken in strandbars Blankenberge: zomer van 2020 komt momenteel niet in gedrag