Kevin De Bruyne is ook onzeker voor competitieduel van Manchester City: “Hij is er misschien bij, we zullen zien”

Het blijft voorlopig twijfelachtig of Kevin De Bruyne zal kunnen aantreden voor Manchester City in het duel van zaterdag tegen Bournemouth.

De Belgische spelmaker moest afgelopen woensdag al verstek laten gaan voor de Champions League-wedstrijd op bezoek bij RB Leipzig (1-1) omwille van ziekte.

Pep Guardiola verwachtte De Bruyne vrijdag op het trainingsveld, maar het is nog onduidelijk of hij speelklaar geraakt. “We zien later wel. Kevin zal misschien beschikbaar zijn.”

Vorig weekend lieten de Citizens nog dure punten liggen in volle titelstrijd op het veld van Nottingham Forrest (1-1).