In stukken gesneden vrouw in park Parijs: echtgenoot bekent

De echtgenoot van de vrouw die vorige week in stukken gesneden werd teruggevonden in stadspark Buttes-Chaumont in Parijs, heeft toegegeven dat hij haar om het leven heeft gebracht. Dat is vrijdag vernomen van een bron dichtbij het onderzoek.

De man was donderdag in voorhechtenis geplaatst in het kader van het gerechtelijk onderzoek dat op 17 maart was opgestart wegens moord, lijkschennis en het verbergen van een lijk. Hij wordt in de loop van de avond doorverwezen.