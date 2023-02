Niks meer op het spel voor SK Deinze, dat nog tien wedstrijden moet afhaspelen in de Relegation play-offs: “Ander soort voetbal”

Deinze telt zestien punten meer dan Excelsior Virton en lijkt daarom al verzekerd van het behoud. De sportieve leiding besliste om volgend seizoen in de Dakota Arena in Deinze te blijven voetballen. In de laatste competitiewedstrijd tegen RSCA Futures lieten de supporters via spandoeken hun ongenoegen blijken omtrent een mogelijke verhuis naar Moeskroen. “Dit was geen protest van onze aanhang”, reageert Deinze-CEO Serge Beerens. “De supporters gaven enkel hun mening, wat hun goed recht is. We hebben met alle partijen en stakeholders (onder meer ACA Partners, Stad Deinze en ex-voorzitter Denijs Van De Weghe, red.) rond de tafel gezeten. Het codewoord was stabiliteit. Het kost ons een miljoen euro om in Deinze te blijven voetballen. Dit gaat onder meer over de huurprijs van de tribune en de noodzakelijke werken aan het stadion. Een verhuis naar een ander stadion zou ons minder kosten, maar in Deinze blijven is de juiste beslissing. Bovendien hebben wij geen licentie voor 1A nodig, omdat we niet meer in aanmerking komen voor promotie”, besluit Beerens.

Goed voetballende tegenstander

SK Deinze vat zaterdagmiddag de play-offs aan met een thuismatch tegen Jong Genk. In de competitie wonnen de Tigers op eigen veld met 3-2. De terugmatch in Limburg eindigde op een doelpuntloos gelijkspel. “Jong Genk is een van de best voetballende ploegen van de reeks”, aldus aanvoerder Kenneth Schuermans. “Ondanks het surplus aan voetballend vermogen behaalde die ploeg relatief weinig punten. Het worden voor ons geen eenvoudige matchen. De vier onderste teams zijn in een felle degradatiestrijd verwikkeld. Dit is een ander soort voetbal, waaraan we ons zullen moeten aanpassen.”

“We hebben de ontgoocheling omtrent een plaats in de top zes stilaan verteerd”, aldus Schuermans. “We willen de Relegation play-Offs winnen en op de zevende plaats eindigen. We hebben onszelf enkele doelen gesteld. Ik kan moeilijk verliezen, waardoor ik in de resterende tien matchen het beste van mezelf zal geven. We willen de competitie met een goed gevoel afsluiten.”