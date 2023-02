Nu kan het wielerseizoen écht beginnen: mobiele seingevers hebben attest op zak en staan klaar voor de Omloop het Nieuwsblad

Zo’n 140 60-plussers hebben een test afgelegd om als begeleider in de koers te mogen meerijden, waarvan 60 mobiele signaalgevers die dat dit jaar voor het eerst moesten doen. De overgrote meerderheid is ook geslaagd en behaalde het nodige Fit To Pilot-attest. Het wielerseizoen kan dus beginnen, met zaterdag de Omloop het Nieuwsblad. Drie mobiele signaalgevers doen hun verhaal.