Vier op de tien oude woningen die nu verkocht worden, is asbestonveilig: “We verwachten dat cijfer nog licht zal stijgen”

Wie een woning wil verkopen die gebouwd werd vóór 2001, heeft sinds eind november een asbestattest nodig. 40.126 woningen werden ondertussen door een controleur bezocht, en uit dat onderzoek blijkt dat liefst 65 procent van de woningen ergens asbest heeft zitten. “Dat is in lijn met onze verwachtingen, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van afvalstoffenmaatschappij OVAM. “We ­weten dat het percentage hoog ligt en we verwachten dat het nog licht zal stijgen. Al is dit cijfer nu al heel representatief. Voor 2001 was het heel courant om asbesthoudende materialen te gebruiken. Het is goed dat we daar eindelijk een beter zicht op krijgen.”

Toch moeten eigenaars van wie de woning asbest bevat, niet onmiddellijk panikeren. Van de 40.126 gecontroleerde woningen werd 41 procent ‘onveilig’ verklaard, terwijl 59 procent ‘asbestveilig’ werd bevonden. “Een woning is veilig wanneer asbest ofwel helemaal afwezig is, ofwel nog in goede toestand verkeert en geen risico vormt, bijvoorbeeld omdat het afgesloten is en je er eigenlijk niet bij kan”, zegt Verheyen.

Bij de woningen die als asbestonveilig worden beschouwd, wordt meteen geadviseerd hoe de werkzaamheden het best worden aangepakt. “Op het attest wordt vermeld of de asbesthoudende materialen ineens moeten worden verwijderen, of hoe ze zorgvuldig kunnen worden behandeld in afwachting van een grondiger renovatie.”

Esthetiek

Momenteel is het asbestattest enkel verplicht bij de verkoop van een woning. Wel mag een huiseigenaar om esthetische redenen weigeren dat voor de staalnamen gaten worden geboord. “Dat klopt”, zegt Verheyen. “Maar dan wordt die plek in het asbestattest opgenomen als ‘asbestverdacht’, wat juridisch gelijkgeschakeld wordt met ‘asbesthoudend’, tot een labo-analyse het tegendeel aantoont.” Hoeveel mensen om esthetische redenen zo’n boring weigeren, is niet bekend.

Tegen 2032 moet wel élke woning ouder dan 2001 een asbestattest hebben. De adviezen in het attest zijn evenwel niet bindend, er hangt geen saneringsplicht aan vast. “Maar vanuit de milieuregelgeving is het wel zo dat je jezelf of anderen niet in gevaar mag brengen. Als dat wel zo is, ben je alsnog verplicht het asbest te saneren.”

De lange wachttijden die er in november nog waren bij de asbest-inspecteurs, lijken ondertussen weggewerkt. Er zijn al meer dan 764 deskundigen op de baan. En er komen er in korte tijd nog eens een 2.000 bij. Wat ervoor zorgt dat het gemiddeld acht werkdagen duurt voor je een asbestattest in handen hebt.