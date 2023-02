Dode en zwaargewonde bij ongeval met bobslee in Oberhof

In het Duitse Oberhof is bij een ongeval met een bobslee een dode gevallen. Verschillende mensen raakten ook gewond. Een botsing zou aan de oorzaak van het drama gelegen hebben. Dat schrijft Der Spiegel.

Op de bobslee- en rodelbaan in het Duitse Oberhof is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. Drie toeristen in glijbanden waren al in de uitloopzone van de ijsbaan toen ze geraakt werden door een vierpersoons bobslee die met hoge snelheid aankwam.

Een 46-jarige man die in één van de glijbanden zat, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen. Een 41-jarige vrouw liep zware verwondingen op. Twee anderen, die in de bobslee zaten, raakten lichtgewond.

Het is nog niet duidelijk hoe de bobslee kon botsen met de toeristen. Totdat er een oorzaak gevonden is, zal de ijsbaan gesloten blijven.

(sgg)