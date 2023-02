Ooit speelde hij tegen Lacazette en Saka, maar nu vecht Mateo Barac met KV Oostende tegen degradatie: “Je moet hier veel meer lopen als verdediger”

Een eerste clean sheet sinds lang moet een lichtpuntje worden voor KV Oostende. Dat was mede de verdienste van Mateo Barac (28), die in de Europa League ooit Lacazette en Saka (Arsenal) tegenover zich kreeg. Na een “leuke tijd” in Rusland vecht hij nu met KV Oostende tegen de degradatie. “Maar wat is wél makkelijk in het leven, my friend?”

Barac is niet de eerste de beste. Hij speelde Europa League met Osjiek en Rapid Wien, en bekampte Europese topploegen. “Met Osjiek wonnen we ooit twee keer van PSV tijdens de kwalificaties”, vertelt Barac. “Ik had daarvoor vooral in de lagere afdelingen gespeeld. In Kroatië, maar ook tijdens een soort stage in de tweede klasse van Zwitserland. Uiteindelijk kwam ik bij Osjiek terecht, waar ik doorbrak.”

En waar hij bijna een transfer naar Ajax scoorde. De contracten lagen klaar, Barac was zelfs in Amsterdam. Hij onderging daar drie dagen lang medische tests. “En toen bleek iets niet in orde met mijn hart. Dergelijke hartonderzoeken had ik nog nooit ondergaan. Via een ultrasound zagen de dokters dat mijn aorta op de maximumwijdte zat. Enkele weken eerder had de situatie met Abdelhak Nouri (die zware hersenschade opliep na een hartstilstand op het veld, red.) zich voorgedaan. dus bij Ajax wilden ze absoluut geen risico’s nemen. Alle begrip, trouwens.”

Terug naar Osjiek, dus. Na een extra seizoen in Kroatië versierde Barac een transfer naar Rapid Wien. “Daar beleefde ik de hoogtepunten van mijn huidige carrière”, zegt hij. “We speelden twee keer de poulefase van de Europa League, waar we de evenknie van Villarreal waren en ook tegen Arsenal uitkwamen. We werden ook eens uitgeschakeld in de knock-outs tegen Inter. Maar toen kwam de coronacrisis.”

Rapid kampte met financiële problemen en het contract van Barac liep af. Hij trok uiteindelijk naar ... Rusland. “Natuurlijk waren er wel opties, maar niets concreets. Sochi wou mij écht. Ik koos voor zekerheid én had er uiteindelijk een leuke tijd.” Uiteindelijk belandde hij bij Samara, waar zijn speeltijd beperkt was. “De coach koos voor andere spelers. En ook de oorlog met Oekraïne speelde mee in mijn keuze om te vertrekken. Het leven is er natuurlijk een beetje veranderd. Maar ik kan niets slechts zeggen over de mensen daar. Het leek mij vooral het beste om te verhuizen omdat ik wil spelen.”

Dat kon bij KV Oostende, dat hem op het einde van de transferperiode nog kon binnenhalen op huurbasis. Er werd ook een aankoopoptie voorzien. “De Jupiler Pro League wordt druk gevolgd en het niveau ligt hier hoog. Ik heb gezegd tegen mijn makelaar: maak het in orde”, zegt hij. “In het begin moest ik mij hier fysiek én sportief aanpassen, want als verdediger moet je hier veel meer lopen. Maar ik voel mij goed in Oostende.”

Zes punten inhalen

De clean sheet tegen Charleroi was een lichtpuntje voor Barac middenin een zware degradatiestrijd. “Zes punten moeilijk in te halen? Wat is wél makkelijk in het leven, my friend? We moeten er gewoon voor gaan. En als we ons kunnen redden, dan bestaat er zeker een kans dat ik blijf. Maar alles ligt open voor volgend seizoen. Als ik hier acht matchen goed speel, weet je niet wat de opties zijn. Blijven kan, een terugkeer naar Rusland ook. We zien pas na het seizoen wat het wordt.”