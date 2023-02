Race tegen de klok: vermoeide Buffalo’s hebben geen tijd te verliezen in aanloop naar Slag om Vlaanderen

“Ik voel me nog wel oké en zelfs in de laatste minuut kon ik sprintjes trekken.” Maar Hugo Cuypers nam toch maar een grote zak ijs mee naar huis voor zijn recovery-toestel. — © Reuters, ssg

“Goedemorgen iedereen”, opende Hein Vanhaezebrouck om 0.20 uur zijn analyse tijdens de traditionele persconferentie na afloop van de Europese return tegen Qarabag. De toon was meteen gezet. De Gentse coach beseft dat hem en zijn ploeg een race tegen de klok wacht om fit en competitief aan de aftrap te verschijnen in het Jan Breydelstadion. De blessurelast bij de Buffalo’s blijft torenhoog.

Toch was het voor Vanhaezebrouck geen verrassing dat zijn spelers overuren moesten kloppen. “Ik had voorspeld dat er veel kans was dat we op vrijdag zouden eindigen. Toen Cederick Van Daele die laatste strafschop binnentrapte, was het vijf voor twaalf. De eerste penaltyreeks ooit trouwens in de geschiedenis van de Ghelamco Arena. Maar als je weet dat we zondag voor 13 uur alweer op het veld staan in Brugge, dan besef je dat het kwestie wordt om goed en snel te herstellen.”

“Dan helpt zo’n kwalificatie natuurlijk, want als het mentaal goed zit, volgt het lichaam ook wat makkelijker. Een uitschakeling was zeker een domper geweest, vooral na verlengingen en strafschoppen”, slaakte Vanhaezebrouck een zucht van opluchting. “We mogen er nu ook niet te veel over palaveren. Dit is een boost voor het team en nu telt enkel recovery, recovery en nog eens recovery.”

Anderzijds blijft de Gentse selectie erg geplaagd door een immense blessurelast, zo bleek vrijdagmiddag. “Van de 21 veldspelers hadden we er vandaag tien fitte op het veld staan, net genoeg om een team op te stellen. Vijf jongens zijn zeker out en zes anderen zijn twijfelachtig of sterk twijfelachtig. Ik ga geen namen vrijgeven, want ik wil het onze tegenstander ook niet te makkelijk te maken. Hopelijk komen we aan voldoende spelers om een volwaardig elftal aan de aftrap te krijgen, maar we hebben slechts 60 uur, hè. Dat is niet evident.”

Zak ijs

Voor Hugo Cuypers lijkt vermoeidheid dan weer een onbekend begrip. De fysiek ijzersterke aanvaller houdt wel een geheim wapen achter de hand . Vrijdagnacht trok de Luikenaar met een indrukwekkende hoeveelheid ijs huiswaarts. “Dat is voor de game ready, een recovery-toestel”, verklapte Cuypers. “Dat helpt om sneller te herstellen. Noem het een ijsbad, maar eentje waarvan het effect dieper gaat.”

“Ik voel me nog wel oké en zelfs in de laatste minuut kon ik sprintjes trekken. Fysiek sta ik duidelijk ver, maar nu komt het erop aan om een strijdvaardige ploeg aan de aftrap te krijgen”, klonk ook Cuypers toch wat bezorgd. “Deze kwalificatie is anderzijds de beste proteïneshake die je je kunt wensen, dit is de ideale boost.”