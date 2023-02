Opnieuw verdacht overlijden in woonzorgcentrum waar bewoners stierven na dodelijke dosis insuline

In woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke loopt opnieuw een onderzoek naar een verdacht overlijden van een bewoonster. Dat bevestigt het parket van Kortrijk. Eerder kregen drie bewoners van het rusthuis een dodelijke dosis insuline toegediend. Het nieuwe verdacht overlijden, van een 88-jarige vrouw, zou daar evenwel niets mee te maken hebben.

In woonzorgcentrum Rozenberg werden in 2020 en 2021 meerdere bewoners ingespoten met een overdosis insuline. Drie van hen overleefden dat niet. Het onderzoek naar die moorden gebeurde lange tijd in het grootste geheim, maar kwam begin september aan het licht.

Het rusthuis belandde in het oog van een storm en kreeg verhoogd toezicht en een opnamestop. Die werd recent opgeheven na verbeteringen in de werking van het rusthuis.

Op 20 februari overleed er echter opnieuw een 88-jarige vrouw in mogelijk verdachte omstandigheden. “De vrouw in kwestie werd palliatief begeleid door haar eigen huisarts en coördinerend adviserend arts van het rusthuis”, zegt schepen voor Woonzorgcentrum Carine Geldhof (Oostrozebeke.nu). “De melding van het verdachte overlijden is het gevolg van een dispuut tussen beide dokters over de procedures van een dergelijke begeleiding. De details daarvan vallen onder het medisch geheim en dat is iets tussen beide dokters. Deze zaak heeft alleszins niets met de insulinemoorden te maken. De dokter heeft gewoon beslist om elke kleine onregelmatigheid te melden. De veiligheid van onze bewoners gaat voor, de tamtam nemen we er dan wel bij.”

Onderzoeksdaden

Het parket van Kortrijk bevestigt dat naar aanleiding van het recente overlijden een aanvullende vordering is opgenomen in het bestaande onderzoek. De onderzoeksrechter heeft verschillende onderzoeksdaden uitgeschreven.

Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid is op de hoogte gebracht: “Wij hebben de melding gekregen van een verdacht overlijden in een palliatieve situatie. Het verdere onderzoek is in handen van de politie”, aldus woordvoerder Joris Moonens.

De familie van de overleden vrouw wilde vrijdag nog niet reageren op het voorval en wil in alle rust de begrafenis voorbereiden.