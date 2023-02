Ploegmakker Toni Kroos is vol lof over Thibaut Courtois: “Hij heeft al meermaals bewezen dat hij een wereldkeeper is”

Zaterdag staat in La Liga de Madrileense derby tussen Real en Atlético op het programma. Thibaut Courtois kijkt zijn ex-club dus nog eens in de ogen, als boegbeeld van de stadsrivaal. Toni Kroos is er alvast gerust in dat de Rode Duivel er (opnieuw) zal staan.

“Als je iemand in doel hebt staan die prestaties levert zoals hij, zeker de voorbije twee seizoenen, levert…”, aldus de Duitser bij Eleven. “Dan is dat altijd belangrijk. Het geeft je een soort veiligheid en een goed gevoel op het veld. Je weet dat als je hier en daar eens een defensief steekje laat vallen, dat je altijd een geweldige keeper hebt die je kan redden. Hij heeft al meerdere malen laten zien dat hij een wereldkeeper is, dan we zijn blij om hem in de ploeg te hebben.”

“Of hij de beste ter wereld is? Dat is altijd een moeilijke discussie”, lacht Kroos. “Dat kan week per week veranderen. Er zijn veel goeie doelmannen, maar wij hebben zeker een van de besten.”

