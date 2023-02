Met ‘#mannekestekenen’ – zijn eerste expo met grafisch werk – laat Adriaan Van den Hoof (50) voor het eerst van zich horen sinds hij zijn zaaltournee in november afsloot. Niet alleen corona, maar ook de beschuldigingen van ongepast gedrag in zijn privéleven dwongen hem in de luwte. Nu krabbelt hij weer overeind. “Ik heb veel dingen fout gedaan, al hoop ik dat ik ook iets goed heb gedaan.”