Het is altijd de schuld van iemand anders: hoe Poetin blijft wegkomen met de tragedie die hij zelf heeft aangericht

Een jaar na de start van zijn dramatisch uitgedraaide “speciale militaire operatie” zit president Poetin nog steeds comfortabel in het zadel. Ondanks de onverwachte afgang van zijn leger in Oekraïne is hij in eigen land amper met de vinger gewezen voor de tragedie die hij zelf heeft aangericht. De schuld voor al wat misloopt, stuurt hij met zijn tactisch steekspel naar iedereen anders door. Zo behoudt het vertrouwen van het grootste deel van zijn burgers.