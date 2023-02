Karel Geraerts maakt zich geen zorgen na 1 op 6 van Union: “Goeie reactie gezien van mijn spelers op training”

Gedaan met relaxen. Dankzij de groepswinst in de Europa League moest Union de voorbije weken niet in actie komen in de 1/16de finales, maar na drie weken zonder midweekvoetbal voor Union komen er nu enorm drukke weken aan. De Unionisten werken liefst zeven wedstrijden af op 21 dagen: competitievoetbal, bekervoetbal tegen Antwerp én Europa League-voetbal tegen opnieuw Union Berlin. Al hebben ze bij Union voor de WK-break al bewezen dat ze goed kunnen omgaan met die snelle opeenvolging van wedstrijden. Coach Karel Geraerts maakt zich dus geen zorgen, al ziet hij wel dat er een lastige periode aankomt. “Natuurlijk is het een enorme uitdaging om zoveel wedstrijden na elkaar te spelen”, aldus de 41-jarige Limburger. “Er wachten ons verschillende soorten wedstrijden: in de beker en Europees spelen we met rechtstreekse uitschakeling, in de competitie willen we goeie dingen blijven tonen. Het zal een periode zijn met heel veel emoties, maar of die positief of negatief zullen zijn, weten we nog niet. Dat zullen de resultaten beslissen. Het is een flinke uitdaging voor ons allemaal.”

Beginnen aan zijn druk programma doet Union vanavond al, met de lastige verplaatsing naar Het Kuipje in Westerlo. De Kemphanen doen het na hun promotie uitstekend, net als Union vorig jaar. Karel Geraerts weet waarom promovendi het zo goed doen in 1A. “Vaak zijn het ploegen met enorme kwaliteiten, anders speel je geen kampioen in 1B”, aldus de coach. “Dat Westerlo het zo goed doet, heeft het te danken aan een mix van verschillende dingen. Ze werken enorm hard en het vertrouwen is aanwezig.”

Eerste dipje?

Voor Union is de match op Westerlo eigenlijk een must-win om opnieuw te kunnen aanknopen met de overwinning. In de vorige twee wedstrijden verloor Union kostbare punten (1-1 tegen Club en 2-4 tegen Standard, red.), en het is zaak om daar geen drie op een rij van te maken. Het overkwam Union vorig jaar maar één keer, in de play-offs. “Dat we de vorige twee wedstrijden punten verloren, kan natuurlijk gebeuren. Ooit is het zover. Een punt op Brugge is zeker geen ramp, en over de thuismatch tegen Standard kan ik duidelijk zijn: mijn spelers hebben alles gegeven en ik verlies liever op zo’n manier dan dat we nergens waren. Uiteraard ben ik teleurgesteld over het resultaat, maar niet over de manier waarop.”

Over nieuw puntenverlies tegen Westerlo, dat Union in de heenronde ook al in bedwang hield, wil Geraerts het niet hebben. “Ik heb een goeie reactie gezien van mijn spelers deze week. Er is hard gewerkt en iedereen trainde met veel goesting. Dat heeft me veel plezier gedaan.” Dat Geraerts kan rekenen op zowel Vertessen als Teuma, die tegen Standard geblesseerd uitvielen, is alleszins een meevaller.