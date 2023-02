Oekraïne geeft postzegel met werk van Banksy uit

Het werk verwijst naar de Russische president Vladimir Poetin die zwarte gordel is in judo. Banksy schilderde het op een muur in de stad Borodjanka, ten noordwesten van Kiev, waar veel gebouwen in het begin van de invasie door de Russische luchtmacht platgebombardeerd werden. Tekeningen van de kunstenaar doken eind 2022 ook in Kiev op.

Tientallen inwoners van de Oekraïense hoofdstad gingen de nieuwe zegel vrijdag kopen in het grote postkantoor op het Maidanplein in het stadscentrum, zo werd ter plaatse vastgesteld.

