De doelpuntenmachine van Erling Haaland stokt bij Manchester City: “Dat is niet zijn maar onze schuld”

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft Erling Haaland in bescherming genomen na een minder productieve periode van de topscorer van de Premier League. “Het is onze schuld en niet die van Erling, want hij is al het hele seizoen indrukwekkend”, verklaarde de coach.

Haaland heeft maar liefst 26 treffers in 23 competitiewedstrijden gemaakt, negen doelpunten meer dan nummer 2 Harry Kane van Tottenham Hotspur. De laatste wedstrijden gaat het scoren de 22-jarige Noor echter minder makkelijk af. Hij bleef afgelopen week droog staan tegen RB Leipzig (1-1) en Nottingham Forest (1-1) en maakte in totaal slechts één doelpunt in de laatste vier competitieduels.

Haaland zou in de ogen van sommige criticasters te weinig bij het spel betrokken zijn. Een suggestie die Guardiola van de hand wees. “Het draait niet om statistieken. Ik heb geen statistieken nodig om te weten hoe het gaat. Een seconde na het laatste fluitsignaal weet ik al of hij betrokken was of niet en wie meer had moeten doen”, zei de coach een dag voor het competitieduel met Bournemouth.

© Action Images via Reutersv

“De spitspositie is de moeilijkste die er is in het voetbal, want de tegenstander heeft altijd twee spelers die op hem gefocust zijn. En bij Erling zijn het er meer. Dat is niet makkelijk. Ik zou wel eens willen zien hoe vaak spitsen als Sergio Agüero en Gabriel Jesus de bal beroerden toen ze hier nog speelden. Het hebben van de bal is niet belangrijk als spits.”

Manchester City staat op de tweede plaats in de Premier League, 2 punten achter koploper Arsenal. De Londenaren hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.