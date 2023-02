Meer dan 50.000 doden bij aardbevingen in Turkije en Syrië

Het aantal mensen dat bij de aardbevingen in Turkije en Syrië is omgekomen, is tot meer dan 50.000 gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Turkse rampenhulpdienst Disaster and Emergency Management Authority (AFAD).

Het dodental in Turkije is gestegen naar 44.218. Dat deelde AFAD vrijdagavond mee. Vanuit Syrië werden tot dusver 5.900 doden gemeld. Dat brengt het gezamenlijke dodental na de aardbeving met een magnitude van 7,8 begin deze maand op meer dan 50.000.

Nog steeds doen zich in de regio naschokken voor, die vaak paniek veroorzaken bij de inwoners. Volgens de Turkse regering zijn 20 miljoen mensen door de gevolgen van de aardbeving getroffen. Voor Syrië gaan de Verenigde Naties uit van 8,8 miljoen getroffen mensen.

Door de kracht van de aardbeving zouden in Turkije daardoor in totaal ook meer dan 160.000 gebouwen, met daarin zo’n 520.000 appartementen, ingestort of zwaar beschadigd zijn. Volgens de Verenigde Naties heeft dat 116 miljoen tot 210 miljoen ton puin opgeleverd. De VN schat dat de aardbevingen ervoor gezorgd hebben dat 1,5 miljoen mensen dakloos zijn en volgens hun berekeningen zijn er minstens 500.000 nieuwe woningen nodig.

Uit het noordwesten van Syrië komt weinig informatie over de toestand. Door de jarenlange bombardementen en gevechten in de burgeroorlog leefden veel mensen al voor de aardbeving in precaire omstandigheden.

