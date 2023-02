Elke dag gooien gemiddeld twee landbouwers de handdoek in de ring. Omdat er lang niet evenveel jongeren in de stiel stappen, neemt het aantal boerderijen jaar na jaar stelselmatig af. Redenen om weg te blijven uit de landbouwsector zijn er in overvloed: strenge milieurichtlijnen, slechte prijzen, onzekere investeringen. “Er is vandaag geen duidelijk kader waarin boeren kunnen ondernemen.”