EU-lidstaten bereiken akkoord over tiende sanctiepakket tegen Rusland

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag, een jaar na de start van de Russische invasie in Oekraïne, een akkoord bereikt over een tiende sanctiepakket tegen Rusland. Er komen onder meer extra handelsbeperkingen. Dat hebben diplomaten vrijdag bevestigd na overleg tussen de lidstaten.

De onderhandelingen duurden langer dan gepland, vooral omdat Polen aanvankelijk niet tevreden was over de door de Europese Commissie voorgestelde strafmaatregelen. Het land wilde meer namen van vertrouwelingen en familie van de Russische president Vladimir Poetin met strafmaatregelen treffen, terwijl Hongarije volgens EU-bronnen juist namen van de bestaande sanctielijst wilde schrappen. Er was ook onenigheid over ontheffingen voor de invoer van Russische synthetische rubber, die bijvoorbeeld voor autobanden wordt gebruikt. Volgens Polen waren de voorgestelde vrijstellingen zo groot dat ze de sancties ondoeltreffend maken, zeggen ingewijden.

Pakket met waarde van 11 miljard

Toch werden de 27 landen het uiteindelijk eens over het tiende pakket, dat volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen een waarde heeft van ruim 11 miljard euro. De nieuwe sancties betreffen onder meer exportverboden vanuit de EU voor onderdelen of goederen die kunnen bijdragen aan de Russische oorlogsvoering, zoals bepaalde elektronicaonderdelen. Ook zijn er Iraanse bedrijven die de drones maken en/of verkopen aan Rusland en die in Oekraïne voor veel ellende zorgen op de lijst gezet. Ook worden Poetins propagandisten aangepakt.

Het akkoord moet nu nog worden geformaliseerd in een schriftelijke procedure, en dat tegen zaterdag 11.30 uur. Het pakket zal dan in werking treden met de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.