Politie zal zondag tijdens Anderlecht-Standard extra waakzaam zijn na Bengaals vuur op Union

Hoe scherp zullen de veiligheidsmaatregelen zijn voor Anderlecht-Standard op zondag? Voor zo’n clasico zijn er altijd meer agenten voorzien dan bij minder belangrijke of minder hooggespannen matchen.

De Standard-fans vroegen aan de politie op voorhand of ze een tifo en grote vlaggen konden voorzien. Daar hadden ze aanvankelijk goedkeuring voor, maar vorig weekend op Union (2-4-zege) ontstaken de Luikse fans liefst vijftig flares met Bengaals vuur waarna zes mensen moesten verzorgd worden met brandwonden. Sommigen klauterden op en over de balustrades.

Zo’n tien personen werden snel geïdentificeerd en hen wordt zondag zeker de toegang tot het Lotto Park ontzegd. De Brusselse politie overwoog zelfs de megafoon in de Standard-tribune te verbieden omdat die op Union te veel gebruikt werd om beledigingen te schreeuwen tegenover Brussel. Of de maatregelen zover zullen gaan, valt nog af te wachten. Er was de afgelopen dagen nog dialoog tussen alle partijen om te zien of er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt om incidenten te vermijden. (jug)