Florida voert voor het eerst in drie jaar nog eens doodstraf uit

In de Amerikaanse staat Florida is voor het eerst in drie jaar tijd opnieuw een terdoodveroordeelde geëxecuteerd. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

Donald Dilbeck zat in de cel omdat hij in 1990 een vrouw op een parkeerplaats in Tallahassee had gedood. Op dat moment was hij op de vlucht voor een levenslange gevangenisstraf, die hem boven het hoofd hing nadat hij in 1979 - op vijftienjarige leeftijd - ook al een agent had gedood.

Dilbeck zat 32 jaar in de dodencel en werd donderdag om het leven gebracht met een dodelijke injectie. Zijn familie, die aanwezig was, bedankte gouverneur Ron DeSantis voor het goedkeuren van de executie. De man had kort voordien nog geprobeerd zich te verzetten tegen zijn straf, maar dat is niet gelukt.

De man is de zevende persoon die dit jaar in de VS is geëxecuteerd, de honderdste in Florida sinds 1976.