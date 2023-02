Outsider kan tweepartijensysteem in Nigeria opbreken

Bij de Nigeriaanse presidentsverkiezingen gaat het traditioneel tussen de kandidaten van de twee grootste partijen, maar bij de verkiezingen van zaterdag moeit met Peter Obi een derde hond zich in het kegelspel. Het wordt afwachten hoe moeilijk Obi het de twee gevestigde kandidaten kan maken, maar in de peilingen ligt hij alvast voorop. Op de achtergrond van de campagne in Afrika’s bevolkingrijkste land speelde de voorbije weken een ernstig tekort aan cash geld en brandstof, wat al leidde tot onveiligheid en spanningen.

Huidig president Muhammadu Buhari heeft er intussen twee termijnen op zitten en mocht zich daarom niet opnieuw kandidaat stellen. Buhari’s partijgenoot Bola Tinubu is presidentskandidaat voor All Progressives Congress (APC), terwijl Atiku Abubakar de kandidaat is voor de tweede grootste partij, de People’s Democratic Party (PDP). Abubakar was al vicepresident van 1999 tot 2007 en al vijf keer presidentskandidaat. Outsider Obi sloot zich na zijn vertrek bij de PDP, vorig jaar, aan bij de veel kleinere Labour Party. Naast de drie grote namen zijn nog 15 andere kandidaten.

In Nigeria maken de -25-jarigen bijna 60 procent van de bevolking uit. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel jongeren zeggen zich niet te herkennen in de oude mannen die al jaren de dienst uitmaken - huidig president Buhari is 79, kandidaat-opvolgers Tinubu en Abubakar respectievelijk 70 en 76.

© AP

Met zijn 61 is Obi de jongste van de drie kanshebbers. De voorbije twee jaar slaagde die laatste er via de sociale media in veel aanhang te verwerven. Hij koppelde ook zijn wagon aan het massale protest van jongeren tegen politiegeweld, eind 2020.

Obi’s aanhangers zien in hem een kandidaat die de oude garde wakker kan schuden. Anders dan Tinubu en Abubakar heeft zakenman Obi de reputatie van een eenvoudig en integer politicus te zijn, die bekendheid verwierf voor zijn strijd tegen corruptie toen hij tussen 2006 en 2014 provinciegouverneur was in Anambra.

Analisten zien in Obi een te duchten tegenstander voor regimekandidaat Tinubu, dankzij diens populariteit bij de jongeren van Lagos. Tinubu is afkomstig van de vroegere hoofdstad, die met 15 miljoen inwoners een belangrijke kiezerspool is.

Abubakar, kandidaat voor PDP, kan evenmin op zijn lauweren rusten, vanwege de interne strijd binnen zijn partij. Bovendien is Obi een Igbo, en kan hij zo erin slagen veel stemmen te rapen in het zuidoosten dat traditoneel in handen is van PDP.

© AP

Toch mag Obi ook niet te vroeg juichen: zijn partij heeft amper structuren op nationaal niveau en beschikt over geen enkele provinciegouverneur. Bij de vorige presidentsverkiezingen, in 2019, haalde de Labour-kandidaat 0,2 procent van de stemmen.

De afgelopen weken werd de campagne al verstoord door talrijke dodelijke incidenten. Aanleiding daarvoor was het grote tekort aan cash geld, omdat de centrale bank recent besliste nieuwe coupures in te voeren. Ook brandstof wordt schaars. In verschillende steden braken rellen uit, waarbij betogers de wegen blokkeren of banken aanvallen.

Naast de onrust om het tekort aan cash geld blijft de onveiligheid in verschillende delen van het land groot. In het zuidoosten speelt de separatistische rebellie op die ook al aan de basis lag van de Biafra-oorlog van eind jaren 60. In het noorden zijn bovendien de jihadistische opstandelingen actief die het regime in Abuja maar niet onder controle krijgt. De voorbije jaren kwam daar nog bij dat in het noordwesten en het centrum gewelddadige bendes in alle straffeloosheid opereren.

Bijna 100 miljoen Nigerianen, op een totale bevolking van 215 miljoen, zijn geregistreerd voor de presidents- en parlementsverkiezingen. Bijna 40 procent van die groep zijn jongvolwassenen.

Mogelijk komt er, binnen de 21 dagen, een tweede ronde - dat zou een primeur zijn voor Nigeria. Op 11 maart volgen sowieso nog eens lokale verkiezingen in de meeste deelstaten. Een waarnemersmissie van de Afrikaanse Unie onder leiding van de Keniaanse oud-president Uhuru Kenyatta houdt het goede verloop van de stembusgang in de gaten.