Geschiedenis in Californië: Hollywoodbord ziet sneeuwvlokjes

Amerikaanse media melden vrijdag door een winterstorm ongebruikelijke taferelen in het zuiden van de staat Californië. In Los Angeles zijn bij het iconische Hollywoodbord voor het eerst in decennia sneeuwvlokken gesignaleerd. Noordelijker, in San Francisco, werd de laagste temperatuur in 132 jaar gemeten: vrijdagochtend (lokale tijd) bleef het kwik er steken op 4 graden.