Geen schaatsers op Canadees kanaal door te zachte winter

Het Rideaukanaal in het Canadese Ottawa, de grootste schaatsbaan ter wereld en UNESCO-werelderfgoed, gaat voor het eerst in zijn geschiedenis niet open door de zachte winter. Dat hebben de uitbaters vrijdag bevestigd.

“Ondanks al onze inspanningen heeft het weer voor het eerst in onze geschiedenis de overhand gekregen”, klinkt het in een mededeling op Twitter. “We kunnen de schaatsbaan niet openen.”

Om het kanaal te kunnen openstellen voor schaatsers, moet het kwik bijna twee weken lang tussen -10 en -20°C blijven. De koudere temperaturen van de afgelopen 24 uur in Ottawa waren niet genoeg om het tij te keren. In de jaren 70 was het kanaal vanaf eind december toegankelijk, maar nu gaat het kanaal meestal pas midden of eind januari open. In 2020 kon er pas op 28 januari op worden geschaatst.

Door de abnormaal hoge temperaturen in december en januari, die soms amper negatief waren, zal Ottawa dit jaar naar verwachting de op twee na warmste winter ooit beleven. Half februari lieten toeristen en inwoners van Ottawa, die soms schaatsen naar hun werk, hun teleurstelling al blijken over het feit dat de schaatsbaan mogelijk niet zou openen.