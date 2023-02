Leerlingen halen 270.000 dollar op zodat conciërge (80) toch met pensioen kan

In de Amerikaanse staat Texas hebben leerlingen van een school maar liefst 270.000 dollar ingezameld om een 80 jaar oude conciërge met pensioen te laten gaan. De man was in januari weer gaan werken omdat de huur van zijn huis met (omgerekend) 400 euro was verhoogd.

De conciërge, die bij de leerlingen bekendstond als Mister James, kon door de plotse verhoging van zijn huur niet anders dan weer aan de slag te gaan. Op zijn 80ste nam hij zijn oude baan als conciërge in de middelbare school Callisburg High daarom weer op.

Daarop schoten enkele leerlingen te hulp: ze vonden het onrechtvaardig dat Mister James op zijn leeftijd nog moest werken. Om hem financieel te helpen, startten ze vorige week op Tiktok een campagne om geld in te zamelen. Het bleek een groot succes. Een week later staat de teller al op 270.000 dollar.

“Toen we hem ineens weer in de gang zagen, brak mijn hart”, doet Greyson Thurman, één van de initiatiefnemers zijn verhaal aan de lokale tv-zender KTEN. “Niemand zou moeten werken op die leeftijd.”

Marti Yousko, een andere leerling die het project in gang zette, vertelt dat ze hadden gehoopt om 10.000 euro op te halen. “We hoopten hem gewoon een klein beetje extra comfort te geven, maar drie dagen later hadden we plots al 35.000 dollar.” Een bedrag dat sindsdien alleen maar is blijven stijgen, zeker nadat het verhaal werd opgepikt in de Amerikaanse media. Mister James lijkt zo alsnog een rustige oude dag te krijgen.