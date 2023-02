Verloren spelletje pool eindigt in moordpartij: zeven doden, onder wie 12-jarig meisje

Twee keer op rij verloren ze een spelletje pool, en dat kostte hen zowat 700 euro. Maar erger nog dan het geldverlies was het gezichtsverlies. Ezequiel Souza Ribeiro en Edgar Ricardo de Oliveira konden niet verkroppen dat ze na het dubbele verlies werden uitgelachen door de aanwezigen, in een poolbar in het Braziliaanse Sinop. Terwijl een van hen de aanwezigen met een handvuurwapen onder schot hield, ging de ander in de auto een shotgun halen. Vervolgens schoten ze zeven mensen zonder genade dood.