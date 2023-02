Dodelijk slachtoffer bij incident in superette in Houthalen, één persoon opgepakt voor verhoor

De politiezone Carma en het parket van Limburg voeren een onderzoek naar een dodelijk incident in de superette Nil-Market, aan de Herebaan-Oost in Houthalen. Daar werd vrijdagnacht iemand gedood: volgens de eerste berichten werd het slachtoffer neergestoken, maar dat nieuws is nog niet bevestigd. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld, één persoon werd opgepakt voor verhoor.