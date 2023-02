Wagen rijdt tegen wegversmalling: bestuurder pleegt te voet vluchtmisdrijf

Vrijdagavond omstreeks 22.30 uur knalde de bestuurder van een wagen tegen een wegversmalling. De wagen raakte aan het tollen en kwam tot stilstand in de voortuin van een appartementencomplex. De bestuurder liet zijn verhakkelde wagen achter en zette het op een lopen.

De witte Opel reed vanuit Sint-Lievens-Houtem in de richting van Vlierzele toen het ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat fout liep. De bestuurder verloor om een tot nog toe onbekende reden de controle over het stuur en ramde twee verkeerspaaltjes aan een wegversmalling waardoor de wagen aan het tollen ging en tot stilstand kwam in de voortuin van een appartementencomplex. Daarbij werd een geparkeerde wagen werd door brokstukken beschadigd en werd een aansluiting van Telenet vernield. Een getuige zag hoe de man na het ongeval uit zijn voertuig kroop en te voet de vlucht nam. De brandweerpost van Sint-Lievens-Houtem kwam ter plekke om de brokstukken op te ruimen.