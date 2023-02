René Stockman door Vaticaan ontzet uit bestuurlijke functies als overste van Broeders van Liefde

René Stockman is door het Vaticaan ontzet uit zijn bestuurlijke functies als generale overste van de Broeders van Liefde in Rome. Er wordt hem financieel wanbeheer verweten.

Stockman (68) zou de congregatie – die hij al sinds 2000 gedurende vier ambtstermijnen leidt – niet goed beheren, is te horen. Hij zou geld naar het zuiden hebben laten vloeien, waardoor onder meer de Belgische Broeders van Liefde in financiële problemen kwamen. Die reageren dan ook opgelucht op het nieuws uit Rome. De bal ging enkele jaren geleden al aan het rollen: vanuit Rome werd toen een hele procedure opgezet met onder meer een doorlichting van de congregatie. Er werd later ook een apostolische commissaris aangesteld die het dagelijks bestuur van Stockman al tijdelijk overnam.

Nu wordt Stockman helemaal ontzet uit zijn bestuurlijke functies, en daarin vervangen door Jos Wouters, de abt-generaal van de norbertijnen. Stockman blijft voorlopig wel officieel generale overste van de Broeders van Liefde, maar volgend jaar zou sowieso een opvolger worden verkozen.

De conservatieve Stockman is in België vooral bekend als een rabiaat tegenstander van euthanasie. Hij is al jarenlang verwikkeld in een conflict met sommige Belgische leden van zijn congregatie, die wel openstaan voor het eventueel toepassen van euthanasie in de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde bij patiënten die ondraaglijk psychisch lijden.