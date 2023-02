Kristof D’Haene speelt laatste derby uit zijn carrière gelijk: “Ik denk dat ik er meer gewonnen heb dan verloren”

Het burenduel tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk kende geen winnaar na een spektakelrijke tweede helft. De eerste helft was voor de bezoekers, de tweede voor de thuisploeg. KVK kon een gooi doen naar het behoud, maar gaf drie maal een voorsprong uit handen. “Als we de drie punten pakten, dan was het behoud met een been binnen. Het is een gemiste kans.”

Drie keer op voorsprong komen en toch niet winnen: het overkwam KV Kortrijk gisteren aan de Gaverbeek. De mannen van Storck speelden een uitstekende eerste helft, maar lieten Zulte Waregem telkens terug in de wedstrijd komen. “De eerste helft dacht ik dat we er los gingen overgaan”, zei aanvoerder Kristof D’Haene na de wedstrijd. “Maar dan viel die gelijkmaker en weet je dat het moeilijker zal worden in de tweede helft, gelukkig scoorden we nog voor rust. Ik denk dat we vooraan te weinig drukten op de bal en dat we daardoor achteruit zakten en Essevee lieten komen. We hadden ook iets te dom balverlies in de tweede helft waardoor de thuisploeg meer in de wedstrijd kwam.”

Beide ploegen schieten niet echt iets op met dit gelijkspel. KV Kortrijk kon een definitieve gooi doen naar het behoud, maar zag een driepunter verloren gaan door een kopbaldoelpunt van Gano. “Als je 2-3 voorstaat op tien minuten van het einde, dan moet je voor die drie punten gaan. We hebben iets te lang achteruit gekropen en daardoor slikten we dat doelpunt. De groep is redelijk teleurgesteld, maar we moeten ons redden met zo’n ploeg. Als we de drie punten pakten, dan was het behoud met een been binnen. Het is een gemiste kans. We zullen er volgende week wel weer staan tegen Charleroi.”

© BELGA

Laatste derby

Kristof D’Haene (32) hangt op het einde van dit voetbalseizoen zijn schoenen aan de haak. De Kerel speelde zijn laatste derby tegen Zulte Waregem. “Ik denk dat ik er meer gewonnen heb, dan verloren”, lachte hij na de match. “Het was heel leuk om deze wedstrijd te mogen spelen. Jammer dat we niet wonnen, maar zij schieten niet veel op met dit punt. Voor ons was alles mooi meegenomen en het zijn nu de ploegen onder ons die de druk voelen. Wij blijven voor Eupen en dat is het belangrijkste.”