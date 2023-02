Brand in Sané Thermen in Tongeren, 50-tal gasten veilig geëvacueerd

De brandweer is zaterdag rond 11.30 uur opgeroepen voor een brand in het wellnesscentrum Sané Thermen in Tongeren. Het vuur ontstond in de sauna, maar alle gasten zijn veilig geëvacueerd.

In het complex langs de Bilzersteenweg in deelgemeente Riksingen was zaterdag een vijftigtal gasten aanwezig toen het vuur in de sauna uitbrak. De mensen werden allemaal in badjas naar buiten begeleid. De aanpalende KWB wilde zelfs hun gebouwen openstellen voor de gasten, maar dat bleek niet nodig omdat het vuur woedde in een buitensauna waar niemand in zat, en het in het binnencomplex veilig was. Na een klein half uurtje konden de gasten al terug naar binnen. Het vuur was snel onder controle.

Kris Raddoux en Els Schils uit Millen waren in het complex aanwezig toen het vuur begon. “We zagen een van de medewerkers met een gsm druk rondlopen. Toen we gingen kijken wat er aan de hand was, zagen we de vlammen.” Het koppel is al 30 jaar klant in de sauna, en spreekt vol lof over de service.

Net geen tien jaar geleden woedde in het complex al eens een zware brand. mm, diro

Els Schils en Kris Raddoux — © DiRO

© 112 MeldingenLimburg

© 112MeldingenLimburg