Organisatie van Songfestival in Liverpool geeft 3.000 tickets aan gevluchte Oekraïners

De organisatie van het Songfestival in Liverpool zal 3.000 tickets schenken aan Oekraïense vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Guardian.

De finale van het Songfestival gaat op 13 mei door in de M&S Bank Arena in Liverpool, omdat Oekraïne – dat de vorige editie won – door de oorlog niet in staat is om de wedstrijd in veilige omstandigheden te organiseren. De organisatie zal de vorige winnaar echter eren, en in die optiek worden dus 3.000 tickets voor de verschillende liveshows verdeeld onder Oekraïense vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk.

“De illegale invasie van Oekraïne door Poetin zorgt ervoor dat de wedstrijd niet kan doorgaan waar die eigenlijk zou moeten doorgaan”, aldus staatssecretaris voor Cultuur Lucy Frazer. “Maar we zijn vereerd dat we die in hun plaats kunnen organiseren, en zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat het Oekraïense volk centraal zal staan.”

De Britse overheid heeft ook een toelage van 10 miljoen pond toegezegd “om te verzekeren dat het evenement de Oekraïense cultuur tentoonspreidt”. Dat geld zal onder andere gebruikt worden voor het inhuren van Oekraïense artiesten, die moeten zorgen voor “een show die toont hoe muziek volkeren uit de hele wereld bij elkaar kan brengen”.