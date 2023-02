Parket opent onderzoek naar schietpartij in appartement in Oostende, sprake van één gewonde

De Toekomststraat in Oostende werd tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag opgeschrikt door een schietpartij. Die vond plaats in een appartement op de tweede verdieping. Een ambulance en een MUG kwamen ter plaatse. De toestand van eventuele slachtoffer(s) is voorlopig onduidelijk.

Een groot deel van de voormiddag was de Toekomststraat, een straat tussen de Weeshuisstraat en de Nieuwpoortsesteenweg, afgesloten door de politie. Het parket bevestigde ondertussen dat er een onderzoek ingesteld werd naar een schietpartij in de straat. Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie kwam zaterdagmorgen ter plaatse om er een sporenonderzoek uit te voeren. De feiten speelden zich af op de tweede verdieping van een drie verdiepingen tellend appartementsgebouw. In het belang van het onderzoek wordt er voorlopig op vraag van de onderzoeksrechter niet meer informatie gegeven.

Een van de buren hoorde zaterdagnacht heel veel lawaai in het bewuste appartement. “Er is wel dikwijls lawaai”, zegt een van de buren. “Vannacht ging het er echter wild aan toe. Een feestje zou ik het niet noemen, maar dat er bezoek was, dat was duidelijk. Een schot? Dat heb ik alleszins niet gehoord. De man die in het appartement woont is tegen mij altijd heel vriendelijk.” (Lees verder onder de foto)

De schietpartij vond plaats in de Toekomststraat. — © JRO

Volgens getuigen werd de straat omstreeks 7 uur al afgesloten door de politie. “We zagen vooral heel veel beweging en heel veel zwaailichten”, klinkt het. “We zagen ook een ambulance en een MUG staan. Daarna werd iemand weggebracht en zagen we heel veel beweging in en rond het gebouw.”

Over eventuele slachtoffers kon men bij het parket niets zeggen. Twee onafhankelijke bronnen bevestigen echter dat er iemand in het been geschoten zou zijn, ter hoogte van de knie. Het zou om de bewoner van het appartement gaan. Het slachtoffer zou dan ook niet in levensgevaar zijn en momenteel een operatie ondergaan.

Hoe de schietpartij tot stand kwam, is voorlopig onduidelijk. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.