Vrachtwagen rijdt Lijnbus in de flank aan: vier gewonden

Zaterdagnamiddag omstreeks 13 uur zijn een bus van de Lijn en een vrachtwagen met elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Sint-Annalaan in Grimbergen ter hoogt van het op- en afrittencomplex met de Ring rond Brussel. “De vrachtwagen kwam vanaf de Ring en is op de Sint-Annalaan in de flank van de bus gereden”, vertelt Laeremans. “De schade was groot en er zijn ook vier gewonden gevallen. De vrachtwagenchauffeur was geblesseerd aan de schouder. In de bus zelf zijn drie passagiers gewond. Twee daarvan zijn naar het Universitair Ziekenhuis in Jette afgevoerd. Een derde persoon is naar het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde gebracht. Hun toestand is niet kritiek.”

De vrachtwagen werd in de loop van de namiddag getakeld. De bus van de Lijn kon op eigen kracht terug naar de stelplaats rijden. Bij de Lijn liet men nog weten dat de buschauffeur in shock verkeerde. Het verkeer op de Sint-Annalaan was ruim twee uur verstoord. amg/dbg