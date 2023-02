Kinderen en kleinkinderen blijven aan zijde van oud-president Jimmy Carter (98): “Dit zal hem troost bieden”

Aan welke ziekte Carter precies lijdt, is niet duidelijk. Enkele dagen geleden meldde het Carter Center, een stichting die hij zelf heeft opgericht, wel dat de voormalige president uitbehandeld was. Hij krijgt nu thuiszorg in zijn woning in Georgia. “Zijn kinderen en kleinkinderen blijven te allen tijde bij hem”, zo vertrouwde een familielid aan CNN toe. “Het zal hem troost bieden.”

Na het overlijden van George H.W. Bush, die eind 2018 op 94-jarige leeftijd stierf, werd Carter op de oudste nog levende Amerikaanse president in de geschiedenis. De 39e president van de Verenigde Staten verscheen de laatste jaren minder in het openbaar, maar sprak zich nog altijd uit over de risico’s van de democratie over de hele wereld.

In 2015 overwon hij hersenkanker, maar in 2019 kreeg hij opnieuw te maken met gezondheidsproblemen. Hij onderging onder meer een operatie om de druk op zijn hersenen te verminderen.

De Democratische politicus zat van 1977 gedurende één termijn in het Witte Huis, hij werd opgevolgd door de Republikein Ronald Reagan. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Vrede.