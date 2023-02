Stewardess (25) filmt voetbalfans die groffe liedjes voor haar zingen: “Toon ons je borsten”

Een stewardess van Ryanair was het middelpunt van de belangstelling tijdens een vlucht van Manchester naar Barcelona. Het vliegtuig zat vol voetbalsupporters die op weg waren naar een wedstrijd en blijkbaar allemaal een oogje op haar hadden. Zodra ze genoeg gedronken hadden, lieten ze dat ook duidelijk blijken met creatieve, maar onbeleefde liedjes. “De meesten waren wel grappig”, klinkt het. “Maar sommigen probeerden me vast te grijpen of vroegen of ik met hen naar het toilet wilde gaan.”

Chloe Harrison (25) kreeg een waarschuwing van haar chef dat er “enkele voetbalfans” aan boord waren toen ze aan haar shift op een vlucht van Manchester naar Barcelona begon, de dag voordat Manchester United tegen Barcelona moest spelen. De stewardess schrok even toen ze zag dat er op het volgeboekte vliegtuig maar drie vrouwen zaten, maar het was pas toen alle bier en wodka uitverkocht was dat de mannelijke passagiers van zich lieten horen.

De voetbalfans waren haar naam te weten gekomen en gebruikten die in onbeleefde liedjes, waarin ze haar vroegen haar borsten te tonen of zongen dat ze een mooi achterwerk heeft. De supporters beledigden ook haar collega die er volgens hen minder aantrekkelijk uitzag dan Chloe.

“Hoe meer ze dronken, hoe luider ze zongen”, aldus Chloe, die een video van de vlucht op TikTok zette. “Toen we geland waren, vroegen enkelen nog of ik even met hen naar het toilet wilde gaan. Gelukkig waren de meesten wel grappig en liep het niet uit de hand.” De Britse filmde enkele van de liedjes die ze voor haar zongen en zette alles op TikTok, waar de video al miljoenen keren werd bekeken.

bekijk ook

Stewardess reageert furieus op passagier die vliegtuigpersoneel brutaal behandelt: “Mijn crew huilt door jou”

Moeder haalt tijdens vlucht uit naar stewardess wanneer ze niet naar toilet mag omdat kind moet overgeven: “We waren aan het landen”

Stewardess verliest twee tanden na gevecht met passagier

(pjv)