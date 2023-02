Superbelegger Warren Buffett verloor flink op beurs in 2022

Het bedrijf van superbelegger Warren Buffett heeft afgelopen jaar flink verloren op zijn beleggingen. Het leidde voor Berkshire Hathaway tot een verlies van 22,8 miljard dollar. Maar die cijfers geven een vertekend beeld, benadrukt de 92-jarige zowel in het persbericht als in de jaarlijkse brief aan beleggers in zijn bedrijf.

Berkshire Hathaway kiest voor beleggingen op de lange termijn en koersschommelingen op kwartaal- of jaarbasis “zorgen voor misinformatie voor beleggers”, zo luidt het onder meer. Buffett stelt ook dat goede beleggingen uiteindelijk vanzelf meer waard worden en ook dividend opleveren. “Met de tijd heb je maar een paar winnaars nodig om wonderen te bereiken.” Maar ook “vroeg beginnen en ouder dan 90 worden” helpt enorm, grapt Buffet, wiens zakenpartner Charlie Munger 99 is.

Uit de eigen activiteiten haalde Berkshire Hathaway een winst van 30,8 miljard dollar, omgerekend zo’n 29,1 miljard euro. Dat was meer dan de 27,5 miljard dollar van een jaar eerder. Berkshire Hathaway is onder meer actief in de verzekeringsbranche, spoorwegen en energiebedrijven.

In de tien jaar van 2012 tot 2021 betaalde Berkshire Hathaway 32 miljard dollar aan belastingen, volgens Buffet een duizendste van alle belastingen die de Amerikaanse overheid in die periode ontving. Het orakel van Omaha, zoals een van Buffetts bijnamen luidt, hoopt in de toekomst nog veel meer belasting te betalen. “Amerika’s dynamiek heeft enorm bijgedragen aan de successen die Berkshire Hathaway heeft behaald.”