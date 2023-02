Vierde dag zoeken naar verdwenen Emilietta Chini (75) levert weer niets op

Rond 10 uur kwamen de vrijwilligers zaterdag samen aan het politiecommissariaat van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) op de Koning Albertlaan in Maasmechelen.

De vrijwilligers werden opgedeeld in groepen om bij elk huis aan de deur aan te bellen of aan te kloppen met de vraag of de bewoners iets gezien hadden of over camerabeelden beschikten, die ze nog eens konden bekijken. Zondag zal er opnieuw een grootschalige zoekactie georganiseerd worden. Vrijwilligers, die willen deelnemen, mogen zich om 10 uur aan het commissariaat aan de Koning Albertlaan 17 in Maasmechelen melden.

Diverse speurhondenteams van onder meer de Vlaamse Reddingshonden België vzw en van Borg (Belgische Organisatie van Reddingshonden Groepen) trokken zaterdag ook op pad. Zij blijven onverminderd met hun viervoeters speuren. Dienstvoertuigen van politie LaMa patrouilleerden en checkten eventuele tips, maar momenteel lijkt het onderzoek vast te zitten. Er is voorlopig geen enkel aanknopingspunt gevonden.

De dementerende Emilietta Chini is sinds woensdag 17 uur vermist. Ze vertrok te voet van aan haar woning op de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Op de Lindenlaan was ze nog door iemand gezien, aan wie ze de weg vroeg, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw. De voorbije dagen doorzochten een helikopter van de federale politie en drones van politie en brandweer en speurhonden het uitgestrekte bosgebied in het Nationaal Park Hoge Kempen. Zaterdag waren overal wandelaars, fietsers of lopers te zien.