“Hier hebben we maanden naar verlangd”: supporters in topvorm op Omloop het Nieuwsblad

De koers is opnieuw van ons. Wielerminnend Vlaanderen verzamelde zaterdag langs het parcours van de Omloop het Nieuwsblad, de eerste voorjaarsklassieker van het seizoen. De wielersfeer verscheen meteen in topvorm aan de start.

Een camionette van PostNL rijdt zich hopeloos vast als gevolg van de afgesloten straten in de Vlaamse Ardennen. Niemand lijkt de pakjesbezorger te hebben gewaarschuwd voor de aanvang van het nieuwe wielerjaar. Aan de supporters te zien die massaal toestromen, moet hij zowat de enige zijn die niet op de hoogte is.

“Waarom moeten die voorjaarskoersen per se in het voorjaar?” Een supporter duffelt zich extra warm in tegen de snijdende wind die waait op de kasseistrook van de Haaghoek. Even voor de middag trekt daar zelfs een lichte hagelbui voorbij. Een groepje dat iemand zijn laatste dagen als vrijgezel viert, trekt snel nog een pint open. Verderop wordt de eerste barbecue van het jaar aangestoken. Sfeer boven weer.

© Peter Malaise

“Hier hebben we maanden naar verlangd”

De februarikoude is zeker snel vergeten als een kopgroepje de eerste van drie passages van het peloton over de strook van de Haaghoek aankondigt. Er wordt enthousiast gesupporterd. Voor Arnaud De Lie, voor Tim Wellens en voor een pak andere renners in koers. Met vlaggen, met applaus en luide aanmoedigingen.

“Hier hebben we maanden naar verlangd”, zeggen Jana en Christel, dochter en moeder met een wielerhart. “De Omloop het Nieuwsblad betekent voor ons het einde van onze winterslaap.” Dat hun favoriet Wout van Aert er vandaag niet bij is, kan hen daarom voor één keer weinig doen. “We hebben het allebei op ons werk gezegd deze week: nu de koers weer in het land is, kunnen we weer volop leven.”

De koers is opnieuw van ons dus, en al helemaal met Lotte Kopecky die de allereerste Belgische overwinning bij de vrouwen in de wacht sleepte. Bij de mannen moeten we nog even geduld hebben. Daar kwam de Nederlander Dylan van Baarle als winnaar uit de bus. Met Kuurne-Brussel-Kuurne volgt daar zondag al meteen een herkansing.

© Peter Malaise

© Peter Malaise