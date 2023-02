Vincent Kompany en Burnley blijven gaan: Anderlecht-fans zien hoe promotie naar Premier League weer stapje dichterbij is

Ook Huddersfield heeft zaterdagnamiddag tijdens de 34e speeldag in de Championship geen vat gekregen op Burnley, dat een 4-0 oplawaai uitdeelde.

Lang duurde het niet vooraleer de Clarets in het eigen Turf Moor een dubbele voorsprong beet hadden. Ashley Barnes (7.) opende op aangeven van Anass Zaroury (ex-Charleroi) de debatten namens het elftal van Vincent Kompany. Connor Roberts (18.) diepte zo’n tien minuten later al uit en Josh Brownhill (31.) legde de partij net voorbij het halfuur reeds in een beslissende plooi.

De ingevallen Michael Obafemi (74.) verzorgde het slotakkoord. Manuel Benson en Ameen Al Dakhil maakten geen deel uit van de Burnley-selectie.

Burnley topt de tussenstand in de op één na hoogste Engelse voetbalafdeling met 76 punten, ruim voor eerste achtervolger Sheffield United (64), en stevent daarmee af op rechtstreekse promotie naar de Premier League.