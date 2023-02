Een penalty en goals met links en met rechts: Cristiano Ronaldo scoort (in één helft) nieuwe hattrick in Saoedi-Arabië

Ronaldo is bezig aan een uitstekende maand in Saoedi-Arabië. Op 9 februari scoorde de Portugese superster zijn eerste hattrick voor Al-Nassr in een 4-0 zege tegen Al-Wehda. Vorige week deelde Ronaldo twee assists uit tegen Al-Taawoun (2-1 winst) en nu was het dus opnieuw drie keer raak. En dat in één helft, met goals in de 18de, 23ste en 44ste minuut.

Ronaldo zit nu aan acht doelpunten in vijf wedstrijden voor Al-Nassr. Hij moet in de topschutterslijst enkel nog Talisca (13), Carlos (12) en Abderrazak Hamdallah (11) laten voorgaan. In de stand telt zijn ploeg nu 43 punten, twee meer dan Al-Ittihad en drie meer dan Al-Shabab.