Waarom we zo gefascineerd zijn door BV-koppels

Het nieuwe lief van Regi of van Tom Boonen, de breuk tussen Ella Leyers en Rik Verheye: waarom fascineert het liefdesleven van BV’s ons zo? Dat zit in onze natuur, zo blijkt. “Zelfs de chimpansees houden goed in het oog met welk wijfje het alfamannetje paart”, zegt gedragsbioloog Mark Nelissen.